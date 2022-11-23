Экс-министр времен Януковича Табачник подозревается в госизмене: помогал Сальдо и Балицкому и жаловался на них ФСБ 23 ноября, 00:23 Дмитрий Табачник объявлен в розыск с 2015 года (Фото:скриншот сайта МВД)

Офис генерального прокурора объявил о подозрении экс-министру образования и науки времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику, который сбежал из Украины после Революции Достоинства.

На сайте Офиса генпрокурора опубликовано сообщение о подозрении и повестки о вызове Табачника в СБУ. Экс-министра подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



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По данным правоохранителей, Табачник организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“». 1 мая он связал коллаборантов с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким, чтобы те могли «наладить процессы в сфере здравоохранения» на временно захваченных оккупантами украинских территориях.



Также, по информации СБУ, Табачник работал над организацией встречи Сальдо с фейковым «министром МЧС» оккупированного Крыма и собирал у него и Балицкого данные о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медучреждений и «избирательных участков» на захваченных украинских территориях, а затем подготовил «документ» о необходимости их вооруженной охраны на имя замглавы правительства страны-агрессора Марата Хуснуллина.



В подозрении также сказано, что экс-министр контактировал с сотрудником 5 службы ФСБ и заявлял о некомпетентности коллаборанта Балицкого в вопросе «создания сети аптек» на временно захваченной украинской территории.

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Его подозревают в завладении имуществом через злоупотребление служебным положением.

