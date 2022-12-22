Призывал получать российские паспорта. Экс-регионалу Святашу объявили о подозрении 22 декабря, 18:47 Дмитрий Святаш (Фото:Дмитрий Святаш / Facebook)

Бывшему народному депутату и бизнесмену в четверг, 22 декабря, сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст. 110 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве, 51-летний экс-нардеп и бизнесмен публиковал у себя в соцсетях призывы к изменению государственной границы Украины и оправдывал вооруженную агрессию России.

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Он распространял фейк о том, что украинцы на временно захваченных территориях якобы позитивно относятся к оккупантам, и убеждал местных жителей получать российские паспорта.



Экс-нардепу грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сейчас он скрывается на территории страны-агрессора и объявлен в розыск. Как сообщает Украинская правда, речь о народном депутате IV-VIII созывов, бывшем «регионале» Дмитрии Святаше.

В Киевской городской прокуратуре добавили, что ранее экс-нардепу сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения больше 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ. В августе 2022 года активы Святаша на сумму 600 млн грн арестовали и передали в управление АРМА.

В начале апреля заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что россияне рассматривали кандидатуру Дмитрия Святаша на роль главы оккупационной «администрации» Харькова.