Вместо Анны Колесник. ЦИК признал Дмитрия Слинько избранным народным депутатом
Дмитрий Слинько стал избранным народным депутатом Украины (Фото: Facebook / Дмитрий Слинько)
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народного депутата Дмитрия Слинько, который в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии Слуга народа.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Слинько придет на место народной депутатки Анны Колесник, досрочно составившей мандат, как следующий по очередности кандидат в избирательном списке Слуги народа.
Теперь он должен принять присягу в сессионном зале.
По данным Чесно, 45-летний Дмитрий Слинько родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международная экономика. Ранее он работал журналистом, в частности, был сотрудником UA: Перший и сотрудничал с Фокус.
Однако на момент внеочередных парламентских выборов в 2019 году он был безработным. Далее устроился в штат партии Слуги народа.
21 октября народный депутат от партии Слуга народа Анна Колесник сложила полномочия.
В 2022 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в декларацию. Речь шла о неуказанном имуществе на более 4,4 миллиона гривен в декларации за 2020 год: две квартиры в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.
В марте 2023 года ВАКС признал депутата виновной, однако освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.
В 2021 году СМИ зафиксировали, как во время заседания парламента Колесник в телефонной переписке написала, что «надо сваливать из этой страны». Впоследствии она заявила, что речь шла о планах на майские праздники.