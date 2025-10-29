Вместо Анны Колесник. ЦИК признал Дмитрия Слинько избранным народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народного депутата Дмитрия Слинько , который в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии Слуга народа.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Слинько придет на место народной депутатки Анны Колесник, досрочно составившей мандат, как следующий по очередности кандидат в избирательном списке Слуги народа.

Теперь он должен принять присягу в сессионном зале.

По данным Чесно, 45-летний Дмитрий Слинько родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международная экономика. Ранее он работал журналистом, в частности, был сотрудником UA: Перший и сотрудничал с Фокус.

Однако на момент внеочередных парламентских выборов в 2019 году он был безработным. Далее устроился в штат партии Слуги народа.

21 октября народный депутат от партии Слуга народа Анна Колесник сложила полномочия.

В 2022 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в декларацию. Речь шла о неуказанном имуществе на более 4,4 миллиона гривен в декларации за 2020 год: две квартиры в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.

В марте 2023 года ВАКС признал депутата виновной, однако освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

В 2021 году СМИ зафиксировали, как во время заседания парламента Колесник в телефонной переписке написала, что «надо сваливать из этой страны». Впоследствии она заявила, что речь шла о планах на майские праздники.