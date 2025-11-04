Дмитрий Слинько принял присягу в Раде и вошел во фракцию Слуга народа

Народный депутат Дмитрий Слинько принял присягу в Верховной Раде и вошел во фракцию Слуга народа.

Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания Верховной Рады 4 ноября.

«Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», — произнес Слинько с трибуны ВР.

29 октября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народного депутата Дмитрия Слинько, который в 2019 году баллотировался в Раду от партии Слуга народа.

Он занял место народного депутата Анны Колесник, которая 21 октября досрочно сложила мандат, как следующий по очередности кандидат в избирательном списке Слуги народа.

По данным движения Честно, Дмитрий Слинько родился в Киеве в 1979 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международная экономика. Он работал журналистом, в частности, был сотрудником UA: Первый и сотрудничал с Фокус.

В 2019 году Слинько неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии Слуга народа. После этого он стал помощником нардепа от Слуги народа Евгении Кравчук. В 2020 году работал в штате партии Слуги народа.

В 2022 году НАБУ и САП сообщили Анне Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в декларации. Речь шла о неуказанном имуществе на более 4,4 миллиона гривен в декларации за 2020 год: две квартиры в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.

В марте 2023 года ВАКС признал депутата виновной, однако освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

В 2021 году СМИ зафиксировали, как во время заседания парламента Колесник в телефонной переписке написала, что «надо сваливать из этой страны». Впоследствии она заявила, что речь шла о «планах на майские праздники».