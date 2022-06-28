Цинизм Кремля: Песков заявил, что Зеленский при желании может прекратить войну уже «до конца суток» 28 июня, 13:34 В Кремле хотят, чтобы украинские военные сложили оружие (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать Украину массовыми убийствами ее граждан, чтобы добиться выполнения своих незаконных требований.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, прекращение боевых действий и обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры, жертвами которых стали уже сотни мирных жителей, возможно якобы лишь в том случае, если Киев пойдет на капитуляцию.

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Кремлевский режим настаивает, что в первую очередь президент Владимир Зеленский должен отдать приказ украинским военным сложить оружие.

«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ», — цитирует Пескова российская пропаганда.

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