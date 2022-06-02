«Присоединение» Донбасса к РФ в нынешних условиях вряд ли возможно — Песков 2 июня, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков опроверг заявление, что псевдореферендум на Донбассе может пройти уже в июле (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков признал, что РФ не контролирует ситуацию на Донбассе, и говорить о проведении там даже условного псевдореферендума о так называемом «присоединении» сейчас невозможно.

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Об этом он заявил российской пропаганде, комментируя слова главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого о планах провести соответствующее фейковое голосования уже в июле.

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«Для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия. Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении „референдума“)», — пояснил Песков.

Несмотря на решение руководства РФ бросить все свои силы на захват Донбасса, никаких существенных успехов ВС РФ добиться так и не удалось.

Российские войска все так же продолжают штурм Северодонецка в Луганской области, а на Донецком направлении их прогресс еще ниже.

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