В Кремле заявили, что мирные переговоры в Стамбуле пока не дали чего-то многообещающего 30 марта, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков заявил, что «еще предстоит весьма и весьма длительная работа» (Фото:kremlin.ru)

Кремлевский режим считает, что мирные переговоры с Украиной, очередной раунд которых состоялся 29 марта в Стамбуле, не принесли какого-то прорыва.

Об этом сказал в комментарии российской пропаганде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Война России против Украины — главные события 30 марта



«Скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — заявил он.

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Журналисты также поинтересовались у Пескова, как Кремль реагирует на возмущение части российского общества, требующей не вести мирные переговоры, поскольку «на календаре боевых действий уже Сталинград».

Он ответил, что нужно доверять переговорщикам.





"Ну, никаких сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы. Нужно доверять им ... Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам" Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля





Украинская сторона в рамках переговоров настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.



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