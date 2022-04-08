В ОПУ объяснили неожиданное признание Песковым «значительных потерь» ВС РФ в Украине

8 апреля, 11:13
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Михаил Подоляк считает, что российская элита не понимает, что происходит (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк считает, что российская элита не понимает, что происходит (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что неожиданное признание спикером кремлевского режима Дмитрием Песковым «значительных потерь» ВС РФ в Украине — это «нервная реакция».

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, последние две недели представители российской «номенклатуры» делают «странные заявления», которые демонстрируют, что они «не понимают, что происходит».

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«Потому что уже практически полтора месяца идет война, в которой у них шансов победить в том виде, как они себе это планировали, со всеми своими понтами, нет… Песков просто показывает, что они не понимают, как это все закончится для них… И это все нервная реакция РФ, российской элиты», — пояснил Подоляк.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дмитрий Песков Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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