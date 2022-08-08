Включили дурака: в Кремле ответили на предупреждение Зеленского касательно псевдореферендумов

8 августа, 14:15
Дмитрий Песков соврал о якобы непричастности РФ к подготовке фейкового голосования (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков соврал о якобы непричастности РФ к подготовке фейкового голосования (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Кремле решили «включить дурака» в ответ на предупреждения президента Владимира Зеленского об отказе Украины от каких-либо переговоров в случае проведения РФ псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

В администрации российского диктатора Владимира Путина утверждают, что никакого отношения к подготовке фейкового голосования в захваченных районах Херсонской и Запорожской области якобы не имеют.

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Комментируя угрозы Зеленского отказаться от любого диалога с РФ, спикер главы кремлевского режима Дмитрий Песков не придумал ничего лучше, как просто соврать, что организацией псевдореферендумов занимаются некие «жители региона».

«Это же не мы проводим „референдум“. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается», — цитирует его российская пропаганда.

В вечернем обращении 7 августа Зеленский заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с Киевом для Москвы будут закрыты. Глава государства подчеркнул, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Херсонская область Дмитрий Песков Владимир Зеленский Псевдореферендум Война России против Украины

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