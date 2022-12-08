«Зеленский знает». В Кремле заявили, что о сроках окончания войны против Украины можно рассуждать «до посинения»

8 декабря, 12:18
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В Кремле все еще мечтают о капитуляции Украины (Фото:Yury Manulenko/Unsplash)

В Кремле все еще мечтают о капитуляции Украины (Фото:Yury Manulenko/Unsplash)

После очевидного провала в Украине в администрации российского диктатора Владимира Путина не способны спрогнозировать какие-либо сроки окончания развязанной им войны.

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Об этом в комментарии кремлевской пропаганде признался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, никакой конкретики по поводу того, каким будет итог агрессии против Украины у РФ в данное время нет, и все якобы зависит от президента Владимира Зеленского.

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«В данному случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — заявил Песков, намекая на мечты Путина о капитуляции Украины, несмотря на ее успехи значительные на поле боя.

Тем временем авторитетное американское издание Politico на фоне фиаско российской армии назвало Путина "неудачником года".

В то же время Зеленский был признан самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Дмитрий Песков Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

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