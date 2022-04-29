«В Запорожье будет спокойнее». Мэр Энергодара уехал из города и будет управлять удаленно

29 апреля, 10:19
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Дмитрий Орлов (Фото:Энергодарский городской совет)

Дмитрий Орлов (Фото:Энергодарский городской совет)

Мэра Энергодара Дмитрия Орлова и его команду вывезли в Запорожье из соображений безопасности.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом говорится в обращении главы Запорожской ОВА Александра Старуха и Дмитрия Орлова.

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«Мэр Энергодара уехал в Запорожье, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения. Сейчас мир электронен, поэтому можно управлять из любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром», — сказал Старух.

Видео дня
https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/330607885839713/
https://www.youtube.com/watch?v=ZqISrDE4di4

20 марта стало известно о похищении первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Большинство депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами. А вскоре военные РФ усадили в кресло мэра коллаборанта Андрея Шевчика.

https://www.youtube.com/embed/IywQrVa9-u4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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