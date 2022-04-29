«В Запорожье будет спокойнее». Мэр Энергодара уехал из города и будет управлять удаленно 29 апреля, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Орлов (Фото:Энергодарский городской совет)

Мэра Энергодара Дмитрия Орлова и его команду вывезли в Запорожье из соображений безопасности.

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Об этом говорится в обращении главы Запорожской ОВА Александра Старуха и Дмитрия Орлова.

«Мэр Энергодара уехал в Запорожье, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения. Сейчас мир электронен, поэтому можно управлять из любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром», — сказал Старух.

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20 марта стало известно о похищении первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Большинство депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами. А вскоре военные РФ усадили в кресло мэра коллаборанта Андрея Шевчика.

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