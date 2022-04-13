Поимка Медведчука: Медведев попытался запугать власти Украины постом в Telegram

13 апреля, 14:33
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Бессильная злоба Дмитрия Медведева читается в каждом его предложении (Фото:charter97.org)

Бессильная злоба Дмитрия Медведева читается в каждом его предложении (Фото:charter97.org)

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В России не скрывают своих эмоций в связи с поимкой СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который приходится кумом главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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В частности, свое возмущение по этому поводу уже выразил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, неожиданно вынырнувший из своего политического небытия с угрозами в адрес украинских властей.

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Особое раздражение у него вызвали намерения МВД допросить Медведчука, чтобы установить все детали сотрудничества нардепа с российской стороной, и лишь потом обменять его на украинских пленных.

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«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в попытке напугать украинских правоохранителей.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Виктор Медведчук Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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