Поимка Медведчука: Медведев попытался запугать власти Украины постом в Telegram 13 апреля, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Бессильная злоба Дмитрия Медведева читается в каждом его предложении (Фото:charter97.org)

В России не скрывают своих эмоций в связи с поимкой СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который приходится кумом главе кремлевского режима Владимиру Путину.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В частности, свое возмущение по этому поводу уже выразил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, неожиданно вынырнувший из своего политического небытия с угрозами в адрес украинских властей.

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Особое раздражение у него вызвали намерения МВД допросить Медведчука, чтобы установить все детали сотрудничества нардепа с российской стороной, и лишь потом обменять его на украинских пленных.

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«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в попытке напугать украинских правоохранителей.

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