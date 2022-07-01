Член переговорной группы с РФ. Кто такой Дмитрий Лубинец, который стал новым омбудсменом вместо Людмилы Денисовой 1 июля, 15:31 Сюжет Дмитрий Лубинец впервые был избран нардепом в 2014 году, в 2019 попал в Раду во второй раз (Фото:Дмитрий Лубинец via Facebook)

НВ рассказывает, что известно о Дмитрии Лубинце, который возглавлял парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.



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Главные факты биографии

Дмитрий Лубинец родом из Волновахи — города в Донецкой области, который еще в начале февральского вторжения 2022 года разрушили российские войска.

Политику 40 лет, у него два высших образования. В 2003 году Лубинец окончил исторический факультет Донецкого национального университета (получил квалификацию специалиста по международным отношениям), а в 2013-м окончил юридический факультет Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в Харькове (правоведение).



В конце 90-х — начале 2000-х работал менеджером и администратором в нескольких частных компаниях, в 2005—2014 годах был частным предпринимателем, в 2012—2014 годах работал юристом.



Политическую карьеру Лубинец начал в 2010 году, когда его избрали депутатом Волновахского городского совета от политической партии Фронт перемен. Работал в горсовете четыре года (до 2014 г.), в это время представлял также общественную организацию Народно-патриотический союз Донбасса. Лубинец был первым заместителем главы ее правления.



В 2014 году был впервые избран в Верховную Раду как депуат-мажоритарщик от Блока Петра Порошенко. Прошел в парламент от 60-го округа в Донецкой области (охватывает в частности Волновахский район), часть которого в результате нападения РФ в 2014 году оказалась под контролем боевиков «ДНР». В июне 2019 года, вскоре перед досрочными выборами в Раду, вышел из фракции БПП и стал внефракционным депутатом.



В 2019 году стал народным депутатом во второй раз: Лубинца избрали в том же 60-м округе Донецкой области уже как самовыдвиженца.



В Верховной Раде IX созыва нардеп присоединился к депутатской группе За будущее.



Возглавил комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий (в Донецкой, Луганской областях и АР Крым), а также национальных меньшинств и межнациональных отношений.



Кроме того, был секретарем парламентского комитета по регламенту и организации работы Верховной Рады.



Чем запомнился в Раде

В феврале 2019 года Дмитрий Лубинец был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины впоследствии упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, напоминает портал Чесно. Эта статья обязывала госслужащих объяснять источники доходов и доходов членов своих семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году, это было одним из требований ЕС относительно выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ.



После начала вторжения РФ

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией, куда вошел и Дмитрий Лубинец. В состав делегации были включены такие представители Украины:



Давид Арахамия — народный депутат Украины, глава делегации



Андрей Костин — народный депутат Украины, член делегации ( с согласия)

с согласия) Дмитрий Лубинец — народный депутат Украины, член делегации ( с согласия)

Денис Малюська — министр юстиции Украины, член делегации

Михаил Подоляк — советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации

Алексей Резников — министр обороны Украины, член делегации

Николай Точицкий — заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации

Рустем Умеров — народный депутат Украины, член делегации ( с согласия)

с согласия) Александр Малиновский — юрист-международник, эксперт делегации

Александр Чалый — чрезвычайный и полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

Как председатель профильного комитета, Лубинец также отслеживает тему украинских беженцев в страны ЕС и украинцев, депортированных в Россию. По его данным, по состоянию на июнь 2022 года РФ принудительно депортировала 1 млн 300 тыс. украинцев. Из них почти 240 тыс. человек — это дети. «Очень часто мы фиксируем, что у наших граждан забирают украинские паспорта, дают временные документы переселенцев и отправляют в наиболее депрессивные регионы РФ», — рассказывал Дмитрий Лубинец.

21 июня стало известно, что Руслан Стефанчук предложил кандидатуру Лубинца на должность омбудсмена — уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Стефанчук выразил надежду, что опыт нардепа в должности председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ «создаст необходимые предпосылки для исполнения в полном объеме полномочий», возложенных на омбудсмена.

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