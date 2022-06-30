«Слуги народа» обсудили назначение преемника Денисовой. Проголосуют на следующем заседании 30 июня, 21:06 Дмитрий Лубинец (Фото:Media Center Ukraine — Ukrinform / Telegram)

Голосование за назначение нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоится на ближайшем заседании парламента. Об этом сообщила спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук в Telegram-канале в четверг, 30 июня.

Палийчук написала, что 30 июня прошло заседание фракции Слуга народа, на котором нардепы обсудили план законопроектных работ, необходимых для вхождения Украины в ЕС. По ее словам, Рада намерена рассмотреть законопроекты в ближайшее время. Также «слуги» обсудили кандидатуру на должность омбудсмена.



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«На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование пройдет на ближайшем заседании парламента», — заявила спикер СН.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена вместо Людмилы Денисовой.

Дмитрий Лубинец был впервые избран нардепом в 2014 году как представитель Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9-го созыва как самовыдвиженец по 60 округу в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За будущее.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа. Денисова намерена обжаловать увольнение.



Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее увольнение будет незаконным.



Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.



Позже омбудсмен признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях. Она сказала, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.



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