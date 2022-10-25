Российский Красный Крест объявил сбор для «семей мобилизованных». Украинский омбудсмен обратился к организации 25 октября, 01:13 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал исключить российский Красный Крест из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В понедельник, 24 октября, Лубинец написал у себя в Telegram-канале, что обратился в Международную федерацию сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста с требованием исключить российский Красный Крест из организаций и запретить использовать их эмблемы из-за «имитации деятельности согласно принципам Международного движения, вероломства и неправомерного ее использования», а также прекратить международное финансирование российского Красного Креста и МККК в России.



Видео дня

Российский Красный Крест перед этим объявил сбор денег «для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих», которые участвуют в полномасштабном вторжении в Украину.

«Получается, что российский Красный Крест занимается поддержкой мобилизационной кампании, объявленной российским президентом Путиным и берет дополнительную ответственность за ее обеспечение, тем самым поддерживая кровавую войну», — написал Лубинец.

Спикер МККК в комментарии Укринформу заявил, что российский Красный Крест и российская делегация МККК — разные организации, которые «объединяют только общие принципы». Он сказал, что национальные общества Красного Креста действуют независимо и «не отчитываются перед МККК».

Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w