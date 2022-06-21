Стефанчук предложил кандидатуру нардепа Лубинца на должность омбудсмена 21 июня, 09:39 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Лубинец может стать новым омбудсменом (Фото:Media Center Ukraine/Telegram)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена вместо Людмилы Денисовой.

«Согласно требованиям законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — написал он в своем Facebook.

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Стефанчук выразил уверенность, что опыт нардепа в должности главы комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий «создаст необходимые предпосылки для выполнения в полном объеме полномочий, возложенных на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека».

Дмитрий Лубинец был впервые избран нардепом в 2014 году как представитель Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За будущее.

Он также возглавил Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее устранение будет «незаконным».

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