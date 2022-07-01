Смотрите, кто пришел. Кто такой Дмитрий Лубинец и почему парламент назначил его омбудсманом вместо Людмилы Денисовой 1 июля, 20:08 Эксклюзив НВ 1 июля Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца омбудсманом (Фото:ВРУ)

Верховная Рада избрала новым омбудсманом представителя группы «За будущее», не имеющего правозащитного опыта.

В конце мая Верховная Рада (ВР) решила уволить с должности Уполномоченной по правам человека Людмилу Денисову. «Слуги народа» объясняли это решение тем, что омбудсман не исполняет свои обязанности по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, а также другой правозащитной деятельности с начала полномасштабной войны.

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Кроме того, власти обвинили Денисову в том, что она концентрировала медийное внимание на «многочисленных деталях сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами».



Критика того, как Денисова сообщает о сексуальных преступлениях, звучала и со стороны правозащитников.



Так что увольнение произошло. А уже через месяц после него власти нашли Денисовой замену. Новым омбудсманом стал народный депутат Дмитрий Лубинец из депутатской группы " За будущее" .



Путь к политике



Лубинец — уроженец города Волноваха Донецкой области, который сегодня находится во временной российской оккупации. Образование политик получил в двух сферах: международные отношения — в Донецком национальном университете, и правоведение — в Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого в Харькове



Политическую карьеру Лубинец начал на местном уровне. В 2010 году он стал депутатом Волновахского городского совета от партии «Фронт Змін», которую тогда возглавлял экс-премьер Арсений Яценюк.



Уже в 2014-м Лубинец был избран на донецком округе в Верховную Раду (ВР) от Блока Петра Порошенко (БПП). В парламенте восьмого созыва он стал секретарем комитета по регламенту и организации работы ВР.



Почти в конце каденции тогдашнего парламента, в июне 2019 года, политик решил покинуть фракцию экспрезидента Порошенко. И уже в девятый созыв парламента избирался как беспартийный. А попав в Раду, присоединился к группе «За будущее», аффилированной с олигархом Игорем Коломойским.

Также в ВР девятого созыва Лубинец возглавил Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Именно через этот комитет прошел вопрос увольнения с должности Денисовой, а затем и назначения на ее место самого Лубинца.

В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский включил нардепа в состав украинской делегации для переговоров с Россией.

Скандальные решения



Деятельность Лубинца в должности нардепа критиковал Центр противодействия коррупции (ЦПК). В сентябре 2020-го организация заявила, что тот делает все, чтобы «украинцы остались без безвиза».

«Он голосовал за сомнительных кандидатов в комиссию по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. То есть сознательно пошел на нарушение критериев предоставления безвиза с ЕС, что могло запустить механизм его приостановки, а то и пересмотра», — заявили в ЦПК.

Там также отметили, что Лубинец был одним из 59 помогших «снести» статью о незаконном обогащении. Его подпись была под соответствующим представлением в Конституционный суд.



Кроме того, по мнению ЦПК, этот парламентарий отстаивал интересы Коломойского, ведь «не только не голосовал за антиколомойский закон, но и обжаловал его через Конституционный суд».

В 2020 году Лубинец стал свидетелем по уголовному делу НАБУ о «возможном злоупотреблении народным депутатом Украины служебным положением». Однако политик не являлся на допросы по полученным им компенсациям аренды жилья и был оштрафован Антикоррупционным судом на 1135 гривен. Что сейчас с этим производством неизвестно.



Назначение омбудсманом



После того как ВР уволила Денисову, вокруг имени нового кандидата на ее должность шли разные слухи. В медиа появлялись даже новости, которые омбудсманом могут назначить кого-то из «слуг народа» — Марьяну Безуглу, Александра Качуру или даже Николая Тищенко.

Однако 21 июня глава парламента Руслан Стефанчук внес в ВР кандидатуру Лубинца на должность уполномоченного по правам человека. И тот стал единственным кандидатом, предложенным главой парламента.

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