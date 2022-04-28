Специальный трибунал: в расследовании военных преступлений РФ должны участвовать все страны — Кулеба

28 апреля, 12:58
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Создание специального трибунала для расследования преступлений РФ уже поддержали в ПАСЕ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Создание специального трибунала для расследования преступлений РФ уже поддержали в ПАСЕ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в создании трибунала для расследования военных преступлений РФ участвовали все страны.

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Об этом он заявил у себя в Twitter в четверг, 24 апреля.

«Благодарен ПАСЕ за требование ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала для наказания за агрессию. Я призываю все государства присоединиться к созданию такого трибунала. Вместе мы привлечем российское руководство к ответу», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1519608753405972481?s=20&t=hXO6ruc_oEFFwp7YwkIpNQ%D0%BD%D0%BF
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Международный трибунал Военные преступления Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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