«Второсортное отношение»: Кулеба заявил, что Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС

19 мая, 11:39
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Дмитрий Кулеба заявил, что такие предложения оскорбительны для украинцев (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба заявил, что такие предложения оскорбительны для украинцев (Фото:МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не интересуют суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые предлагают некоторые европейские политики.

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Об этом он написал в четверг, 19 мая, у себя в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз может занять слишком много времени, в связи с чем предложил создать некую «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к ЕС или покинули его.

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В свою очередь Кулеба назвал такой подход оскорбительным для украинцев.

«Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только приободрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — пояснил глава МИД.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1527194845898498048?s=20&t=ajuWDhAKCZPJaZIGxFs-Gg

Спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС.

https://www.youtube.com/embed/zcqLC9llSNI

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над своим заключением по этому поводу.

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По словам Зеленского, оно будет подготовлено в течение нескольких месяцев, и станет рекомендацией для Совета ЕС, который и должен принять решение о следующих шагах.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Дмитрий Кулеба Эммануэль Макрон Война России против Украины

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