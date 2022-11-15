Кулеба о новых ударах РФ: Этот террор можно остановить только оружием, никаких компромиссов 15 ноября, 16:53 Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не примет ультиматумов РФ, несмотря на ее террор (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал прекратить склонять Украину к уступкам РФ и переговорам на условиях кремлевского режима.

Об этом он написал у себя в Twitter на фоне новых ракетных ударов по Киеву и другим городам, нанесенных российскими войсками во вторник, 15 ноября.

«Российские ракеты прямо сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия говорит о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов», — подчеркнул глава МИД.

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Кулеба также заявил, что после новых ударов РФ жжет «принципиальной реакции» стран-участниц G20.

Согласно последним данным, кроме Киева, ракетным обстрелам подверглись также Хмельницкая, Харьковская, Ровенская, Полтавская, Винницкая и Львовская области.



Целью российских захватчиков стали объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В ряде регионов зафиксированы перебои с электроснабжением.

Точной информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Очередное военное преступление РФ произошло прямо во время саммита стран G20 в Индонезии, где глава российского МИД Сергей Лавров жаловался, что Киев не хочет вступать в переговоры с Москвой, выдвигая «нереалистичные» условия.



Российские власти начали настаивать на «диалоге» с Украиной после своего позорного поражения в Херсонской области в результате контрнаступления ВСУ.