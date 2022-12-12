Кулеба считает полный блэкаут в Украине вполне реальным 12 декабря, 11:36 Дмитрий Кулеба считает, что в случае блэкаута украинцы переберутся в сельскую местность (Фото:Юридична практика/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным полный блэкаут в стране из-за российских ракетных ударов по ее энергетической инфраструктуре.

Об этом он сказал в интервью ARD.

По словам главы МИД, сценарий, при котором страна столкнется с полным отключением электричества является вполне «реалистичным».

В то же время он не думает, что это приведет к массовому выезду украинцев из страны, а скорее они постараются перебраться в сельскую местность, где есть возможность отапливать жилище дровами.

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Не сумев добиться успеха на поле боя, РФ приступила к террористическим атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь принудить ее к переговорам.

Последний массированный удар был нанесен российскими войсками 5 декабря. Силы ПВО сбили около 60 из более чем 70 ракет. В результате атаки погибли четыре человека, а во многих областях Украины были введены аварийные отключения света.

