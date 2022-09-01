«Произошел важный перелом»: Кулеба рассказал о визовых ограничениях ЕС для граждан РФ 1 сентября, 16:21 Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ответственность за агрессию РФ несут все ее граждане (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал положительную оценку решению своих европейских коллег изменить визовую политику в отношении граждан России.

Речь идет о заседании глав МИД стран Евросоюза 31 августа, по итогам которого были достигнуты договоренности о ее ужесточении.

«Это решение нужно рассматривать в динамике. Утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось лишь в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ. Но в результате непростых дискуссий и обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мною была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС в отношении России», — рассказал Кулеба во время брифинга в Киеве в четверг, 1 сентбря.

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По его словам, европейские дипломаты не только договорились об остановке действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ, но и о целом ряде других весомых шагов.

Кулеба отметил, что, если принятые решения «будут должным образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС», то это будет максимально близко к тому, чего хотела Украина.

«Самый важный перелом, который произошел вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это война Путина, а все остальные невиновные, остался в прошлом. Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российской агрессии, мы сможем принимать гораздо более мощные решения», — пояснил глава МИД.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

В свою очередь Германия, Австрия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

Инфографика: НВ

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