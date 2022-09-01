«Произошел важный перелом»: Кулеба рассказал о визовых ограничениях ЕС для граждан РФ

1 сентября, 16:21
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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ответственность за агрессию РФ несут все ее граждане (Фото:МИД Украины)

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ответственность за агрессию РФ несут все ее граждане (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал положительную оценку решению своих европейских коллег изменить визовую политику в отношении граждан России.

Речь идет о заседании глав МИД стран Евросоюза 31 августа, по итогам которого были достигнуты договоренности о ее ужесточении.

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«Это решение нужно рассматривать в динамике. Утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось лишь в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ. Но в результате непростых дискуссий и обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мною была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС в отношении России», — рассказал Кулеба во время брифинга в Киеве в четверг, 1 сентбря.

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По его словам, европейские дипломаты не только договорились об остановке действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ, но и о целом ряде других весомых шагов.

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Кулеба отметил, что, если принятые решения «будут должным образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС», то это будет максимально близко к тому, чего хотела Украина.

«Самый важный перелом, который произошел вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это война Путина, а все остальные невиновные, остался в прошлом. Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российской агрессии, мы сможем принимать гораздо более мощные решения», — пояснил глава МИД.

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На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

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В свою очередь Германия, Австрия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

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На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

Инфографика: НВ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Визы Российская агрессия МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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