«Ну что, ребята? Копайте траншеи». Кулеба рассказал о встрече с представителем Госдепа США в сентябре 2021-го 15 августа, 21:52 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как во время встречи с высокопоставленным представителем Госдепартамента США в сентябре 2021 года Украине посоветовали «копать траншеи».

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному в понедельник, 15 августа, глава МИД сказал, что президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, министр обороны Алексей Резников и он сам «владели приблизительно одинаковым объемом информации» по поводу подготовки России к полномасштабному вторжению.



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"…Мы все начали получать определенный объем информации с осени прошлого года. Первые звоночки в сентябре были. Как раз мы с Ермаком были в Вашингтоне. И нам уже такие, первые, начали подавать сигналы. Мы максимально серьезно к этому отнеслись… Мы были с Андреем на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем: его тогда не было в этот день в Вашингтоне. И человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: «Ну что, ребята? Копайте траншеи». Вот так вот я впервые услышал", — заявил Кулеба.

Министр также рассказал о своей встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 22 февраля. По его словам, люди из внутреннего круга главы Белого дома, которые перед этим вышли с совещания по Украине, при встрече сочувственно пожимали ему руку.

«Они выходят, и каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд, как вот, знаете, если бы только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. Вот все выходят к пациенту, говорят: „Привет“. И так: „Эх…“ И пошел дальше», — вспомнил он.

Кулеба отметил, что Байден искренне привязан к Украине и во время их откровенного разговора в Белом доме подтвердил, что будет полномасштабная война, и пообещал, что США будут с нашей страной «до конца». После этих переговоров министр посетил Госдеп, где ему передали последние разведданные Вашингтона о том, как страна-агрессор готовится к вторжению.

«Эта встреча состоялась, как я сказал, потому что у Байдена с Зеленским особые, но теплые отношения, отношения взаимного глубокого уважения и потому что я на тот момент как представитель Украины оказался в Вашингтоне», — добавил глава МИД.

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