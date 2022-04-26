«Москва чувствует поражение». Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о начале ядерной войны 26 апреля, 02:18 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Утверждения о реальности угрозы начала Третьей мировой войны свидетельствуют о том, что Москва чувствует в Украине поражение.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», — написал он.



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Это заявление является ответом на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что риски начала ядерной войны существуют.



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