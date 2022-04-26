«Москва чувствует поражение». Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о начале ядерной войны

26 апреля, 02:18
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Поддержи НВ

Утверждения о реальности угрозы начала Третьей мировой войны свидетельствуют о том, что Москва чувствует в Украине поражение.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», — написал он.

Видео дня

Это заявление является ответом на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что риски начала ядерной войны существуют.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1518699576299069440
Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ядерное оружие Сергей Лавров Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X