«Москва чувствует поражение». Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о начале ядерной войны
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Утверждения о реальности угрозы начала Третьей мировой войны свидетельствуют о том, что Москва чувствует в Украине поражение.
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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.
«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», — написал он.
Это заявление является ответом на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что риски начала ядерной войны существуют.
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