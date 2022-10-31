Кулеба призвал мир не оправдывать ракетные удары РФ ее «ответом» на действия Украины

31 октября, 10:24
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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ воюет с мирным населением Украины (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ воюет с мирным населением Украины (Фото:МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новая массированная ракетная атака российских войск против Украины связана с тем, что они не способны победить ее «на поле боя».

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Об этом он написал у себя в Twitter в понедельник, 31 октября, после массированного удара оккупантов по энергосистеме страны.

В связи с очередным военным преступлением РФ Кулеба призвал мировое сообщество не пытаться оправдать действия Кремля, называя ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов «ответом».

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«Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их „ответом“. Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев», — подчеркнул глава МИД.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1586980266366705667?t=vXU0sNokVAhu-EMVr3rF9w&s=19
https://www.youtube.com/embed/gxMzIgNxXU0
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В понедельник утром, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.

Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Военные преступления Дмитрий Кулеба Энергосистема Война России против Украины

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