Предложения по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт — Кулеба 1 апреля, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ должна вернуться на позиции, которые занимала до 24 февраля (Фото:Юридична практика/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что предложения по установлению мира в Украине, которые исходят от других стран, не должны замораживать конфликт с РФ.

Об этом он сказал в пятницу, 1 апреля, во время брифинга Варшаве.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



«У нас есть только одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт», — заявил глава МИД.

Видео дня

При этом он отметил, что предложения Польши являются довольно полезными, даже если и не берутся в разработку.

«Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, и потому инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможности продвигать определенные инициативы внутри Альянса», — пояснил Кулеба.

По его словам, принципиальным для Украины является то, что войска РФ должны вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 23 февраля.

«Ни одна инициатива, которая будет способствовать нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам», — подчеркнул министр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.