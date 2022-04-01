Предложения по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт — Кулеба

1 апреля, 15:12
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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ должна вернуться на позиции, которые занимала до 24 февраля (Фото:Юридична практика/Facebook)

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ должна вернуться на позиции, которые занимала до 24 февраля (Фото:Юридична практика/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что предложения по установлению мира в Украине, которые исходят от других стран, не должны замораживать конфликт с РФ.

Об этом он сказал в пятницу, 1 апреля, во время брифинга Варшаве.

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«У нас есть только одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт», — заявил глава МИД.

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При этом он отметил, что предложения Польши являются довольно полезными, даже если и не берутся в разработку.

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«Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, и потому инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможности продвигать определенные инициативы внутри Альянса», — пояснил Кулеба.

По его словам, принципиальным для Украины является то, что войска РФ должны вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 23 февраля.

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«Ни одна инициатива, которая будет способствовать нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам», — подчеркнул министр.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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