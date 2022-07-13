«Голодные игры Кремля»: переговоры об экспорте зерновых на финальной стадии — Кулеба

13 июля, 11:52
Дмитрий Кулеба пояснил, что необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией РФ (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба пояснил, что необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией РФ (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Переговоры о разблокировании Россией украинских портов для возобновления экспорта зерновых на международный рынок находятся на финальной стадии.

Об этом заявил в интервью El Pais министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Мы в двух шагах от договоренности с РФ. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои „Голодные игры“, они будут продолжать настаивать на важности переговоров», — пояснил он.

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Николенко подчеркнул, что именно российская блокада морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS) «Миллионы людей стали заложниками». МИД Украины ответил на оправдания Захаровой по блокировке Россией экспорта украинского зерна

При этом глава украинского МИД отметил, что видит лишь одну причину, почему кремлевский режим может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.

«Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что РФ не заинтересована, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее», — добавил Кулеба.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Зерно Дмитрий Кулеба Война России против Украины Продовольственный кризис

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