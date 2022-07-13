«Голодные игры Кремля»: переговоры об экспорте зерновых на финальной стадии — Кулеба
Дмитрий Кулеба пояснил, что необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией РФ (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)
Переговоры о разблокировании Россией украинских портов для возобновления экспорта зерновых на международный рынок находятся на финальной стадии.
Об этом заявил в интервью El Pais министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы в двух шагах от договоренности с РФ. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои „Голодные игры“, они будут продолжать настаивать на важности переговоров», — пояснил он.
При этом глава украинского МИД отметил, что видит лишь одну причину, почему кремлевский режим может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.
«Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что РФ не заинтересована, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее», — добавил Кулеба.
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