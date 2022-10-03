Кулеба ответил на «мирные» предложения Маска 3 октября, 23:03 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова главы Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что Украине якобы стоит отказаться от оккупированного Россией Крыма.

«Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли — чтобы якобы не задевать обиженное эго Путина или спасти Украину от страданий — не должны прикрывать словом «мир» слова «Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий », — написал Кулеба в Twitter.



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Перед этим Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».



В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.