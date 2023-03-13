МИД впервые проводит открытый набор послов в 21 страну — Дмитрий Кулеба 13 марта, 21:17 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 марта, объявил, что его ведомство впервые проведет открытый набор на должности послов в 21 стране.

Кулеба написал в Facebook, что на фоне кадрового голода и роста темпов «дипломатической экспансии» Украины послов до сих пор нет в более чем 20 странах, поэтому ведомству приходится принимать нестандартные решения.



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«Мы идем на беспрецедентный шаг — создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе Вакансии», — сообщил он.

Министр отметил, что открытый поиск послов позволит системе расширить горизонты, а достойным кандидатам — «попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институционные механизмы».



"…Особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически увеличивает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия много десятилетий была несправедлива к карьерному росту женщин", — предупредил он.

Кулеба также сказал, что внес на рассмотрение президента кандидатуры послов в Китае, Индии и Бразилии — их имена станут известны после публикации указов.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезагружает отношения с Африкой и откроет посольства в десяти странах.