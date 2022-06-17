«Продуманный шаг»: Кулеба объяснил, зачем Украина вводит визовый режим с РФ
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что граждане РФ могут нести угрозу нацбезопасности Украины (Фото:МИД)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о введении визового режима с РФ было тщательно продумано.
Об этом он сказал в пятницу, 17 июн6я, после соответствующего решения Кабмина о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме со страной-агрессором.
«Это — продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства. И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно», — подчеркнул Кулеба.
По его словам, Украине следует «четко понимать», кто и с какой целью прибывает на ее территорию.
«Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности», — добавил глава МИД.
Визовый режим с РФ вводится с 1 июля 2022 года.
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