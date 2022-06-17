«Продуманный шаг»: Кулеба объяснил, зачем Украина вводит визовый режим с РФ 17 июня, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба подчеркнул, что граждане РФ могут нести угрозу нацбезопасности Украины (Фото:МИД)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о введении визового режима с РФ было тщательно продумано.

Об этом он сказал в пятницу, 17 июн6я, после соответствующего решения Кабмина о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме со страной-агрессором.

«Это — продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства. И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно», — подчеркнул Кулеба.

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По его словам, Украине следует «четко понимать», кто и с какой целью прибывает на ее территорию.

«Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности», — добавил глава МИД.

Визовый режим с РФ вводится с 1 июля 2022 года.

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