Блинкен и Кулеба обсудили деблокирование Одесского порта для вывоза украинского зерна

24 мая, 14:32
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Дмитрий Кулеба заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса (Фото:Коллаж НВ)

Дмитрий Кулеба заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса (Фото:Коллаж НВ)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном блокирование Россией украинского продовольственного экспорта.

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Об этом он сообщил во вторник, 24 мая, у себя в Twitter.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением организовать международную военно-морскую операцию для вывоза украинского зерна из заблокированного РФ Одесского порта.

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По данным TheTimes, Великобритания рассматривает возможность отправки в Черное море своих военных кораблей и уже ведет переговоры по этому поводу с США.

https://www.youtube.com/embed/sFKWs34l1Wk

Этой же проблемы коснулись во время своей беседы и Кулеба с Блинкеном.

«Обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — рассказал глава украинского МИД об итогах переговоров.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1529051678095319040
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Черное море Зерно Дмитрий Кулеба Одесский порт Энтони Блинкен Война России против Украины

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