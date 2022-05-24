Блинкен и Кулеба обсудили деблокирование Одесского порта для вывоза украинского зерна 24 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса (Фото:Коллаж НВ)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном блокирование Россией украинского продовольственного экспорта.

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Об этом он сообщил во вторник, 24 мая, у себя в Twitter.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением организовать международную военно-морскую операцию для вывоза украинского зерна из заблокированного РФ Одесского порта.

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По данным TheTimes, Великобритания рассматривает возможность отправки в Черное море своих военных кораблей и уже ведет переговоры по этому поводу с США.

Этой же проблемы коснулись во время своей беседы и Кулеба с Блинкеном.

«Обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — рассказал глава украинского МИД об итогах переговоров.

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