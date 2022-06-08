«Будут лишь слова поддержки»: Кулеба заявил, что прорыв по Украине на саммите НАТО в Мадриде был бы «чудом» 8 июня, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба заявил, что с начала вторжения РФ НАТО ничего для Украины не сделало (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде (28−30 июня) возможны какие-то прорывные решения по Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 8 июня.

«У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде… Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решений по черноморской безопасности», — пояснил глава МИД, добавив, что, если такое все же случиться, что это будет «чудом».

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Кроме того, Кулеба упрекнул НАТО в отсутствии каких-либо решений по поводу помощи Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

«Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений», — заявил он.

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