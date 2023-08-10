Сын нардепки от Слуги народа, который выехал из Украины, решил сложить депутатский мандат — СМИ 10 августа, 17:17 Дмитрий Копанчук (Фото:Dima Kopanchuk / Facebook)

Сын народной депутатки Елены Копанчук (Слуга народа) 22-летний Дмитрий Копанчук, который выехал из Украины в январе 2023 года и не вернулся, написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на письменный ответ секретаря Львовской областной организации партии Слуга народа Ореста Сивенького.



Копанчук является депутатом Рудковского горсовета Львовской области. По информации издания, в 2022 году он трижды выезжал из Украины как водитель-волонтер по системе Шлях, а 1 января 2023 года пересек границу как сопровождающий для своего отца со второй группой инвалидности. Копанчук-старший вернулся в Украину 7 февраля уже без сопровождения сына. NGL.media писало, что депутат более семи месяцев не появляется в Рудковском горсовете.



Видео дня

В горсовете подтвердили, что 9 августа получили заявление Копанчука о сложении мандата, его собираются рассмотреть на следующем заседании 7 сентября. По информации журналистов, заявление отправили Новой поштой, а отправителем был указан Артем Костюченко — помощник адвоката в компании, сооснователь которой — отец депутата Владимир Копанчук. Костюченко подтвердил, что его попросили отправить заявление Копанчука-младшего.