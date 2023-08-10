Сын нардепки от Слуги народа, который выехал из Украины, решил сложить депутатский мандат — СМИ

10 августа, 17:17
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Дмитрий Копанчук (Фото:Dima Kopanchuk / Facebook)

Дмитрий Копанчук (Фото:Dima Kopanchuk / Facebook)

Сын народной депутатки Елены Копанчук (Слуга народа) 22-летний Дмитрий Копанчук, который выехал из Украины в январе 2023 года и не вернулся, написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на письменный ответ секретаря Львовской областной организации партии Слуга народа Ореста Сивенького.

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Копанчук является депутатом Рудковского горсовета Львовской области. По информации издания, в 2022 году он трижды выезжал из Украины как водитель-волонтер по системе Шлях, а 1 января 2023 года пересек границу как сопровождающий для своего отца со второй группой инвалидности. Копанчук-старший вернулся в Украину 7 февраля уже без сопровождения сына. NGL.media писало, что депутат более семи месяцев не появляется в Рудковском горсовете.

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В горсовете подтвердили, что 9 августа получили заявление Копанчука о сложении мандата, его собираются рассмотреть на следующем заседании 7 сентября. По информации журналистов, заявление отправили Новой поштой, а отправителем был указан Артем Костюченко — помощник адвоката в компании, сооснователь которой — отец депутата Владимир Копанчук. Костюченко подтвердил, что его попросили отправить заявление Копанчука-младшего.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военное положение Львовская область Запрет на выезд Мандат Депутат Депутат горсовета партия Слуга народа Война России против Украины

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