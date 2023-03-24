Экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Он предлагал взятку на 24 миллиона гривен 24 марта, 16:20 Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего чиновника Минобороны, который предлагал 24 миллиона гривен взятки, к 4,5 годам за решеткой.



Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в пятницу, 24 марта. Как пишет УП, речь идет об экс-замначальника управления военных представительств Минобороны Дмитрии Комахе.

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Суд поддержал позицию прокурора и признал экс-чиновника виновным в предложении предоставить 24 миллиона гривен неправомерной выгоды за положительный аудит Фортеці — объекта специального назначения Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы ВСУ.

Комаха предлагал взятку директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко, пишет издание.

Приговор ВАКС можно оспорить в течение 30 дней со дня его оглашения.

