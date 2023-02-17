Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова 17 февраля, 15:58 Дмитрий Брижинский стал начальником военной администрации Чернигова (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

В пятницу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Брижинского главой военной администрации Чернигова.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Черниговская городская военная администрация была создана 12 февраля.

Полковник ВСУ Дмитрий Брижинский был командиром 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр с 2019 по 2022 годы.

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В начале полномасштабного вторжения России он руководил штабом обороны города.

В сентябре 2022 года был назначен начальником отдела оперативного управления штаба командования Сухопутных войск.