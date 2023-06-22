«Праздник маржи» и предел адекватности чиновников. Было ли справедливым возмущение закупкой барабанов для укрытий — интервью с Николовым 22 июня, 15:58 NV Премиум В истории о барабанах для бомбоубежищ, может, и не было коррупционной составляющей, но гневная реакция киевлян на действия чиновников является позитивом, говорит Юрий Николов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В обществе возмутились после попытки властей Днепровского района Киева купить барабаны, овощерезки и сковородки для бомбоубежища, однако злоупотребления следует искать скорее в стоимости строительных материалов для тех же укрытий. Об особенностях коррупции в военное время и абсурдных закупках в эфире Radio NV рассказывал редактор проекта Наші гроші Юрий Николов.



— Можно много шутить о том, что в бомбоубежища или укрытия покупают барабаны, овощерезки, кухонные комбайны и всякие такие вещи. Оно выглядит довольно странным. Я помню определение из уголовного кодекса, что такое растрата, что такое присвоение. Сейчас определенных чиновников подозревают в попытке растраты бюджетных средств. Насколько распространено это явление и как вы его объясняете? Может, у людей чешется, что надо обязательно освоить деньги?

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— Знаете, с этой закупкой барабанов и овощерезок оказалось, что все проще и лучше для всех нас. Это действительно была попытка купить барабаны и кухонные принадлежности, но не для самих укрытий, а для учебных заведений. Дело в том, что правительство спохватилось в последние месяцы и через казначейство просто не пропускает платежи, которые не связаны с безопасностью людей, а похожи на какие-то транжирства. Скажем так, труднее заверить свою закупку чего-то мирного. Поэтому чиновники сейчас пытаются ко многим вещам приписывать, что это для укрытий или что-то такое. Здесь реально покупали для детсадов и школ кухонные принадлежности для того, чтобы готовить с нового учебного года еду по новому меню Клопотенко, то, что пафосно с женой президента объявляли.

— Секунду, то есть, по сути местные чиновники для упрощения себе жизни хотели просто немножко схитрить, а их на этих попытках схитрить поймали?