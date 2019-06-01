Для повышения мотивации: Полторак анонсировал премии военнослужащим Вчера, 10:55 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Минобороны Военные будут получать по 3 тысячи гривен Пресс-служба Минобороны

Министр обороны Степан Полторак заявил, что военнослужащие ВСУ, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут получать 3 тысячи гривен премии.

Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.

«С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн», — сказал он.

По словам Полторака, определяя задачи командованию воинской части, он «акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания».