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Для повышения мотивации: Полторак анонсировал премии военнослужащим

Вчера, 10:55
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Для повышения мотивации: Полторак анонсировал премии военнослужащим - фото

Пресс-служба Минобороны

Военные будут получать по 3 тысячи гривен

Министр обороны Степан Полторак заявил, что военнослужащие ВСУ, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут получать 3 тысячи гривен премии.

Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.

«С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн», — сказал он.

По словам Полторака, определяя задачи командованию воинской части, он «акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания».

Теги:   ВСУ Премия Степан Полторак

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