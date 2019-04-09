Для меня это был самый болезненный урок. Главное из выступления Порошенко на Свободе слова Сегодня, 12:42 4332 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Михаил Лазаренко / АП Порошенко признал коммуникацию и кадровую политику двумя своими главными ошибками Михаил Лазаренко / АП

Вечером в понедельник, 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире дал интервью программе Свобода слова на ICTV.

НВ приводит главные тезисы из его заявлений.



Сегодня Украина точно намного сильнее, чем пять лет назад и, возможно, наиболее сильна за всю свою историю. [...] Реформы успешны. [...] Ключевая позиция - внесены изменения в Конституцию и определено направление, по которому должна двигаться Украина [...] и где конечной целью является членство в ЕС. Шаги по евроатлантической интеграции: после российской аннексии Крыма и агрессии против Украины на востоке это остался единственный существующий в мире организм, где за 70 лет существования НАТО никто не нарушил границы ни одного государства-члена НАТО.

На выборах 31 марта я услышал и другие сигналы: реформы движутся медленно, уровень жизни таков, что не удовлетворяет абсолютно большую часть украинских граждан. Не побеждена коррупция, трудно найти справедливость в судебной ветви власти.

Претензии людей к власти абсолютно объективны. Поэтому благодарю каждого, кто проголосовал за меня, и понимаю и благодарю за то сообщение, которое было отправлено власти: "Мы в таком формате не собираемся дальше это терпеть".

Для меня это был самый болезненный урок, который я вынес из первого тура

Это очень сильный месседж, очень сильное сообщение, мотивирующее власть меняться. И для меня это был самый болезненный, но важнейший урок, который я вынес из первого тура.

Но есть еще второй вывод. Мы все граждане и защитить Украину от руин, не ослабить ее - это тоже наша общая задача. Украинский президент должен быть сильным, потому что главная его функция как верховного главнокомандующего - это безопасность и оборона государства.

Риски, которые сейчас концентрируются над Украиной, зашкаливают. И риски концентрирования внешнего долга, и риски курса, и риски экономического роста, и риски потери государства. Именно поэтому хочу обратиться к каждому: мы должны - в первую я и власть - восстановить то доверие, на базе которого можно продолжить строительство государства.

На этой неделе должен быть подписан мой указ - мы должны создать Антикоррупционный суд. Блестяще проведенный конкурс, признанный во всем мире: лучшие судьи, ученые, адвокаты - гарантия того, что страна кардинально изменится.

Если выберете Порошенко, Порошенко готов понести наибольшую ответственность. Но мы совместно должны защитить народ и страну.

Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. И возможно он искренне хочет задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно. Если именно в этой области президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно трудных переговоров, если он пытается самостоятельно поехать и поговорить с Путиным - с чем он оттуда вернется?

Если ты говоришь, что Минские договоренности нас не устраивают - но все санкции базируются на них! И если Украина выходит из них, то нет ни санкций, ни инструмента давления [на Россию].

Мы не можем себе позволить, чтобы с Украиной экспериментировали, или чтобы кто-то на Украине в этих условиях пытался научиться.

Украина должна быть способна защитить себя не только от России 24 и ОРТ, но и от каналов, принадлежащих олигархам, - неважно, где они, в Москве или в Израиле. Информационный подрыв, который не имеет ничего общего со стандартами журналистики, разрушает основы украинской государственности.

Путин понял, что на фронте мы его остановим. Поэтому у него остается последний шанс - подорвать доверие внутри государства и таким образом изменить власть, чтобы эта власть открыла для него ворота.

Я твердо убежден, что закон [об импичменте президента] нужен - как ответственность президента в случае нарушения им Конституции или преступления. Готов направить в парламент своих представителей, чтобы принимать уже сбалансированную версию. Спустя 23 года после принятия Конституции Украины в 1996 году мы даже не приблизились к принятию этого закона. Я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу.

Не хочу быть популистом, который будет говорить то, что нравится людям, и выиграть выборы такой ценой

То, что я делал, объединяло государство. Не хочу быть популистом, который будет говорить то, что нравится людям, и выиграть выборы такой ценой. Я хочу быть лидером страны, который ведет за собой нацию, народ, страну.

Если мой оппонент говорит, что армия раскалывает страну и ее нужно вынести за скобки, то я категорически не соглашусь. Потому что если и церковь, и язык, и армию - за скобки, как предлагает мой оппонент, то тогда уже и Украину за скобки выносите.

Какой месседж у меня будет к жителям Востока? Первая позиция: мы должны сохранить Украину. Никто не будет посягать на ваше право общаться на русском языке. Я вас очень хорошо понимаю. Я сам русскоязычный. Я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся [Порошенко озвучил эти предложения на русском - прим.ред.]. [...]

Но выучите украинский. Это совершенно нормально для европейской страны, когда гражданин Украины НЕ борется за право не знать язык. Потому что это безумие.

Владельцы телеканалов и программно-редакционная политика должны быть разделены. У нас есть образец - я очень внимательно изучил стандарты редакционной политики ВВС. Год назад ВВС меня обвинила в том что я перечислил $ 400 тыс., чтобы мне помогли организовать встречу с Трампом.

Когда в Украине грязью поливают, я еще готов сцепить зубы и терпеть, но когда там порочат мою страну - я иду в суд. Впервые в истории существования ВВС действующий глава государства пошел судиться с ВВС. [...] 50 тыс. фунтов стерлингов [выигранных Порошенко в суде] будут перечислены армии, и еще большая сумма судебных расходов. Такие стандарты должны быть введены в Украине. Именно это мое понимание британской свободы слова.

Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке. Голосовать за виртуального человека

Я буду на дебатах - и 14 апреля, и 19-го. 19 апреля должны состояться официальные дебаты [на Общественном] [...] Мне уже надоело, мне неинтересно общение относительно дебатов по форме. Я считаю, что дебаты - ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке. Голосовать за виртуального человека, которого она видит по телевидению, из фильма. Вы имеете право задать вопросы и услышать ответы. Дебаты - это не шоу, не спектакль, не представление, не спортивные соревнования.

Стадион так стадион. Ну осмелься, выйди, покажи. Чтобы страна имела возможность сознательно выбирать лидера на следующие 5 лет. [...] Чего прятаться? Тем более я не привык на стадионах выступать, поэтому если кто-то хочет превратить дебаты в шоу - так шоумен находится в более привилегированном положении. Но я ответственно отношусь к каждому гражданину. Осознанное голосование - залог нашего будущего.

Я точно не убеждаю, что Владимир Зеленский - агент Путина. Если кто-то понял это так - я прошу прощения. Я исходил из цитаты Путина, что для него приемлем любой президент, кроме Порошенко. Господин Путин, украинский народ и без вас разберется.

Я не утверждаю и не утверждал, что Владимир Зеленский является наркоманом, потому что не имею для этого никаких оснований. Подчеркиваю: это право граждан Украины иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий верховный главнокомандующий не имеет зависимости от наркотиков.

Я утверждаю, что моя жена - самый близкий человек - не видела меня никогда пьяным

Это фейки российской пропаганды, что Порошенко у нас пьет и не просыхает. Моя жена Марина недавно сказала, что Петра Алексеевича видела пьяным один раз за 35 лет. Я возмутился, когда? Она говорит: "Это еще до свадьбы, ты не помнишь". Я утверждаю, что она - самый близкий человек - не видела меня никогда пьяным.

Готов ли я принять участие в этом исследовании [Всемирного антидопингового агентства], чтобы снять все вопросы? Пожалуйста! Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую: не морочьте голову, не бойтесь, и не прячьтесь. Это такой крест публичного человека, не говоря уже о президенте. Ты должен быть открытым, ты не должен прятаться. Общество должно знать о тебе все.

Во время кампании были допущены ошибки [штабом Порошенко]. Первая ошибка - коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызвали доверия в обществе.

Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко назначено больше не будет

Это кстати то, что нас тоже отличает от России - ты должен убедить общество. И это будет правило следующих пяти лет. Когда ты объяснишь и учтешь замечания общественных активистов, это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку.

И вторая ошибка - это ошибка в кадровой политике. Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко назначено больше не будет, пока он является президентом. В том числе во время второго срока. Это принцип, который должны исповедовать все, а не только Петр Порошенко.

Первый кадровый резерв, первые лифты, из которых я буду формировать новую команду, будут лидеры общин, умеющие обеспечивать стратегическую коммуникацию, коммуникацию с обществом, которые умеют улучшать жизнь общины и которые знают, как служить государству.