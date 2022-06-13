«Каждый изменник — это определенный удар». Почему война доказала, что органы контрразведки нуждаются в реформах — Рахманин 13 июня, 23:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Война России против Украины показала, что некоторые действия и органы украинских спецслужб требуют реформирования, ведь у общества возникло немало вопросов, рассказал Радио НВ Сергей Рахманин, нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«То, что касается СБУ и вообще разведывательных, контрразведывательных органов в условиях этой войны — на самом деле это огромное испытание для наших спецслужб и действительно это лишний аргумент для того, что наши разведывательные, контрразведывательные органы нуждаются в определенной реформе. Я очень осторожно отношусь к реформам во время войны по понятным причинам, но война доказала, что некоторые органы оказались не до конца эффективны», — сказал Рахманин.

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Нардеп заявил, что не стал бы критиковать Службу безопасности, потому что время от времени она отчитывается об определенных успехах, но все равно определенное количество вопросов все же остается. В частности, остается вопрос об эффективности работы контрразведки.

Он также напомнил, что к функционалу СБУ относится согласно закону "О Службе безопасности Украины" — защита государственных тайн, противодействие угрозам национальной безопасности, борьба с разведывательными органами противника.

«На самом деле есть аргументы, есть вопросы, почему, например, определенные коллаборанты не были обнаружены спецслужбой до этого? Не буду огульно критиковать СБУ, но если мы возьмем таких уж одиозных персонажей, как Сергей Хортив, как Евгений Балицкий, как Владимир Сальдо. К ним возникало большое количество вопросов. На это обращала внимание и общественность и средства массовой информации и фактически они свои пророссийские взгляды не скрывали. Но почему-то вопросов к ним не возникало. Контрразведка, которая должна заниматься этими персонажами, она почему-то не приняла определенные меры и сейчас стоит ли удивляться, что эти люди стали на путь коллаборации? Слава богу таких людей немного, но каждая такая измена — это определенный удар по безопасности страны и по жизни, здоровью наших граждан. И потому я думаю, что все-таки определенные выводы должны быть сделаны», — отметил нардеп.

Рахманин добавил, что он противник того, чтобы полная информация о тех расследованиях, тех мерах, которые сейчас все-таки проходят — стала предметом широкого обсуждения.

«Это информация, где есть очень много чувствительных моментов, которые должны остаться 100% „за кулисами“. Но определенный ответ на то, почему наша контрразведка не оказалась достаточно эффективной и перед войной и, к большому сожалению, в начале войны, она все же остается. Я уверен, что мы увидим результаты расследования и уверен, что подавляющее большинство предателей получат соответствующее наказание рано или поздно. Но я думаю, что сейчас вопрос не по конкретным персонам, я просто конкретные фамилии привел для иллюстрации. Вопрос в системности данной работы. Насколько она была эффективной, насколько она отвечала тем задачам, которые возлагались на определенный орган, в частности, на Службу безопасности. Я бы не хотел выступать сейчас определенным критиком и вообще противник того, чтобы во время войны происходили определенные изменения или замены. Во время войны любая замена любого должностного лица, особенно на чувствительных должностях, касающихся безопасности, обороны и разведки, она должна быть крайне взвешена. Но если есть необходимость делать определенные вещи, то наверняка это стоит делать. Я сейчас не призываю к замене главы СБУ или руководителя какой-то другой службы, но еще раз повторяю, что есть определенные вопросы и их все больше», — добавил член комитета ВР по нацбезопасности.

«Я считаю, что в условиях войны государство не то, что должно, оно обязано провести достаточно четкое расследование. Закрытое, но очень тщательное, чтобы выяснить, что определенные пробелы, определенные упущения, определенные изъяны — они были следствием либо недостаточной организации работы, либо наличия определенной измены, что вполне возможно. И, соответственно, сделать определенные выводы, чтобы эту систему стабилизировать, чтобы она была более эффективной. Потому что война не завершится завтра и контрразведка сейчас не менее необходима, чем в канун войны. Задание, разумеется, несколько скорректировалось, но контрразведка сегодня должна быть гораздо более эффективной. Это касается в первую очередь военной контрразведки, но не только», — продолжил Рахманин.

Как пример того, что спецслужбы отчитываются не о тех целях, когда задерживают корректировщиков огня, или экс-боевиков бандформирований так называемых «ЛНР» или «ДНР». К тому же, по словам нардепа, СБУ не отчитывается о масштабных целях, особенно в начале тяжелейшего периода войны, когда важен перехват инициативы в ближайшие две-три недели.

«Это эмпирически доказано, что есть гораздо более высокие лица, которые могут быть причастны к актам измены, к актам коллаборации <…> И [то], кто перехватит инициативу и кто будет иметь преимущество и не только военное, но и политическое и психологическое в этой войне, во многом будет зависеть от эффективности нашей контрразведки», — сказал депутат.

«Я не думаю, что нужно давить, а нужно требовать выполнять свои задачи. Требовать в первую очередь должен тот, на кого это возложено. Согласно конституции — это президент, верховный главнокомандующий и председатель Совета национальной безопасности и обороны. Я думаю, что и медиа и граждане должны быть максимально осторожными в тех или иных заявлениях и тем более избегать каких-либо лишних обвинений. Но сигнализировать об определенных вещах и задавать определенные вопросы они, безусловно, могут. Потому что чем больше будет вопросов, тем эффективнее будет работать контрразведка, если президент будет требовать от них выполнять те полномочия, те задачи, которые возложены на нее», — резюмировал председатель комитета ВР.

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