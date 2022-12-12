«Мы видим Лисичанск». Боец 54-й бригады ВСУ о боях на Донбассе, обороне Бахмута и валах атак россиян — интервью 12 декабря, 08:22 Эксклюзив НВ Украинские военные в Бахмуте, Донецкая область, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Александр Афанасьев, офицер 54-й бригады ВСУ, в интервью Радио НВ рассказал, как украинские военные продолжают отражать «волны» атак живой силы россиян на Донбассе и как оккупанты пытаются перенять тактику украинского войска.

— Я скажу так, ваши подразделения сейчас сосредоточены в самой горячей точке войны против России, это можно шире назвать бахмутским направлением. Поговорим прежде всего, какая сейчас ситуация, меняется ли что-то в смысле того, что россияне как продолжали давить и продолжают дальше это делать на этот участок, или все же их позиции там ослабевают?

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— Нет, они не ослабевают. В своих усилиях работают, как воспользоваться тем или иным условием, чтобы прорвать нашу оборону, прощупывают нашу оборону. Делают это постоянно, но ребята адекватно реагируют, наши командиры заранее просчитывают любые варианты, у них пока, к счастью, ничего не выходит и я думаю, что не получится.

— Есть такие тревожные сообщения, которые заключаются в том, что россияне все же небольшой успех к югу от Бахмута имеют, на 10−15 километров южнее Бахмута они имеют успех. Насколько этот успех угрожает нашей группировке войск в этой зоне?

— Мы не сможем ездить в город Константиновку через Бахмут, это проблема. Но да, они захватили населенный пункт Курдюмовка, это уже ближе к трассе Бахмут — Константиновка, это логистическая дорога, по которой передвигается большое количество военнослужащих. Есть другая дорога, но многие используют именно эту. Все, чего они сейчас добились — это просто приблизились к ней.

Я не вижу там какой-то критической точки, что произошло что-то такое грандиозно катастрофическое, но немного продвинулись. Я в прошлый раз говорил, что причины этого продвижения нам довели, сделали анализ и провели с нами разъяснительные работы по поводу того, как враг добился какого-то успеха и чтобы на наших участках фронта такого в дальнейшем не было.

— Давайте попробуем поговорить о том, как врагу удалось добиться успеха. Я понимаю, что, возможно, не все нужно говорить, но та безумная тактика, которую они используют, что пачками ложатся фактически бойцы их армии, их частных структур. Эта тактика явно дает плоды для российской армии.

— Если говорить, что вторая армия мира за несколько месяцев продвигается на три-четыре километра — это неадекватно, мне кажется. Результат какой-то у них есть. Причины этого результата — банально они начали использовать тактику ВСУ. Они перестали использовать массу бронетехники, перешли на штурмовые группы.

Нанесение огневого поражения без артиллерийской подготовки. И это внесло свои коррективы в то, например, как мы раньше понимали, что будет наступление? Слышали гул техники передовые подразделения, пехота докладывала, что идет гул техники, как правило, она накапливалась какой-то период времени, одни сутки, несколько суток.

Минимум три-четыре часа уже можно было догадаться, что будет наступление. Также артиллерийская подготовка такого массированного характера на одном из участков фронта, где они пытаются прорваться. Сейчас они этого почти не делают, бомбят, но это плановые цели для них. Используют при штурме именно пехоту.

И тактика ночного боя, выдвижение штурмовых групп с помощью ночных прицелов, тепловизоров, попытки уничтожить передовые посты и так же вклиниться в нашу оборону, посеять какую-то панику. Тем самым, заставив какие-то подразделения отступить на один-два километра для того, чтобы перегруппироваться.

— Вы говорите, что россияне начали использовать тактику ВСУ, не используя бронетехнику для своих атак. А в силу чего? Они поняли, что такие атаки могут быть более эффективными или в силу того, что у них бронетехники стало меньше?

— Нет, я не думаю, что у них стало меньше, просто они понимают, что украинская артиллерия настолько точная, плюс обнаружение этой бронетехники идет на огромном расстоянии, где они еще не могут нанести огневое поражение. Пробиваются точки, где они предположительно будут пробиваться, и когда они попадают в тот или иной квадрат, их просто уничтожают, они даже не могут нанести огневого поражения. Сейчас они перешли на тактику ЧВК, они штурмуют пехотой.

— Поговорим о работе авиации, потому что действительно были сообщения о том, что авиация сейчас реже вылетает на передний край у россиян. То есть россияне боятся летать авиацией ближе к нашим военным, правильно?

— Они всегда этого боялись. Я вам скажу, что это была практика с февраля, они начали понимать, что здесь не Сирия, здесь противовоздушная оборона, ручные противовоздушные средства, которые очень активно используются. На передовой их в изобилии и во время подлета этой авиации посты предупреждаются. Это же нормально, это делают и россияне, и наши.

Поэтому, как правило, они просто подлетают к переднему краю, проводят бомбардировки или выпускают ракеты и сразу же возвращаются назад, не залетая в воздушное пространство, контролируемое Вооруженными силами Украины.

— 54-я бригада, как я сказал, на бахмутском направлении, если немного детализировать, то это район Северска, вплотную к Луганщине. Как можно говорить о том, что предпосылки для ближайшего возвращения у нас складываются в этой оперативной зоне?

— Этот вопрос, конечно, к командованию, как они принимают решение, я не знаю, какая у них тактика. Из того, что я вижу — да, Лисичанск мы видим, визуально его виден, он рядом. Враг находится на нефтеперерабатывающем заводе и в населенных пунктах рядом, мы тоже видим. Город Северск — он на краю Луганской и Донецкой областей. К сожалению, так говорят, что это бахмутское направление и некоторые обижаются, что не помнят, не то что не помнят, а не знают, как мы держим там оборону.

На самом деле героизм 54-й бригады, наших командиров — у нас это невероятные люди, невероятные солдаты, сержанты и офицеры, которые делают свою работу, каждый в своей сфере. Танкисты, артиллеристы, минометчики, дальняя авиаразведка, запускающие разведчики квадрокоптеры.

Например, когда были боевые действия в июле, у нас единственный клочек Луганской области, который контролировала Украина, был именно наш опорный пункт, на котором даже мне удалось тогда повоевать, которая оставалась на админгранице. Это была Луганская область, они очень хотели выбить нас из этого опорного пункта и сегодня прилагают к этому усилия.

— Я не буду вас спрашивать о том, собираемся ли мы прорываться, потому что, как вы говорите, это вопрос к командованию.

Здесь скорее вопрос к той информации, которая озвучивается публично, ведь буквально прозвучала от главы Луганской ОВА информация о том, что как раз с направления Сватова россияне собираются совершить прорыв в направлении Купянска.

Насколько это возможно, по вашим соображениям, и насколько это может повлиять на нашу группировку войск, которая находится южнее Сватова и Кременной, на позициях, где вы есть?

— Когда мы держали оборону в районе Верхнекаменского, как сейчас оно так и есть, город Северск и рядом, враг был под Славянском и в Изюме, и мы вообще были в полукольце. Враг у нас был на 180 градусов, Лиман у нас левее, Изюм еще левее, враг почти полностью нас окружал и с левой стороны Северск прикрывала просто река Северский Донец. Поэтому сейчас гораздо проще. Могут ли они прорваться?

Может быть, это война, иногда нужно отойти, чтобы сохранить личный состав, иногда нужно наступать. Это вопрос к командованию. Я просто знаю, что у нас крутые люди, военнослужащие, будет приказ — пойдем в наступление, будет приказ держать оборону — будем держать оборону. Но война такая, что иногда, если нужно немного отступить, то нужно.

То, что говорит глава ОВА, у него есть какая-то информация, он имеет более достоверную информацию и может делать какие-то выводы. Но я думаю, это больше вопрос к военным, которые там воюют, и я не думаю, что они хотят куда-то отступать и что-то будут уступать россиянам.

— У вас же есть контакты со многими нашими военными на восточном фронте, очевидно, можно ли сделать обобщение по поводу того, есть ли сейчас возможности у россиян прорывать нашу оборону? [Оборонные] линии сейчас позволяют говорить о том, что врагу особо продвинуться ни в каких направлениях не удастся?

— Линии — это все условно, линии — это люди, которые там стоят. Когда мы пришли в июле на свои позиции и нам их отдали десантники, то с тех пор наша бригада только наступала или что-то отвоевывала, хотя пусть это будет одна посадка, половина поля, но мы воевали так, как могли, тотально никуда не отходили.

Нас постоянно атаковали, наш батальон атаковали, другие подразделения, соседние батальоны, рядом с нами воевали. Но все военнослужащие — это и есть линия, они не хотят никуда отходить. И общение с ребятами, которые служат на передовой, у нас настроение боевое, воевать там, где они сейчас находятся, а если уж идти, то только вперед, я знаю об этом.

— Еще более важно говорить о том, что явно отступать сейчас никто ни на каких направлениях не собирается, понимая, что сейчас зима, будет холод и будет мороз, и окапываться на новых позициях будет, мягко говоря, нехорошо, правильно?

— Конечно, мы уже обжились и я думаю, что будет гораздо проще стоять там, где мы есть. Места прибиты, все уже знают, что делать, откуда врага можно ждать. Поэтому я говорю, маловероятно, что им что-либо удастся. Ну пусть кладут дальше этих своих вагнеровцев, раз они их не жалеют и не считают людьми, это их выбор.

— Вы говорите, что они кладут пачками вагнеровцев, зэков, мобилизованных и просто не ценят своих солдат. Это понятно и мы уже знаем и видим в конце концов из сводок Генерального штаба ВСУ. Впрочем, такие огромные потери врага провоцируют их, как-то способствуют им изменять свою тактику? Или они с этими потерями вообще никак не считаются, судя по тому, что вы видите?

— Нет, они не считаются. Из того, что я понял, логистика личного состава настроена так, чтобы не привязываться к какому-нибудь военнослужащему, который попал на фронт. Они их называют одноразовыми, какие-то штурмовые подразделения, которые идут, — это одноразовые. Есть командиры, которые не участвуют прямо на передовой, а есть такие маленькие командиры, такие же зэки, которые идут в бой.

Они их не считают. И если им, как говорят, сегодня уничтожили какую-нибудь группу 20−30−40 человек, то завтра на это же место придет другая группа. У них нет дискомфорта в этом плане.

— Я читал российские медиа, которые писали о ситуации с частично мобилизованными, ссылаясь на их родственников. Их бросают на передовую, Заставляют окапываться, хотя бы держать позиции. А кадыровцы или контрактники российской армии находятся на второй-третьей линии. Или на вашем направлении тоже такая ситуация, есть возможность подтвердить такие слова?

— Мы так называем их, «бомжи».

— «Бомжи» — это кто?

— Когда мы видим аэроразведку, так называемых военнослужащих «ЛНР» или россияне они, живущие в земле, они и выглядят как бомжи, жалко. Плохо одетые, эти кастрюли носят на головах. Сразу видно, что им этих солдат не жалко, если они называют солдатами, не знаю, как они их называют. Кадровые военные, я думаю, стоят где-то в резерве и вступают в бой только тогда, когда будет уже прямо какое-то желание наступать конкретно.

Но я тоже не думаю, что это проблема. «Вагнеровцы» классно одеты. По поводу мобилизованных, они должны понимать, что романтика войны такая, очень краткосрочная и война совсем другая, а не так, что мы идем на войну, нам дали форму, автомат, мы красавчики. Вот они увидели, поэтому, конечно, будут очень много жалких высказываний, что заберите нас домой или нам что-то не дали.

— Я встречал такое мнение от наших защитников на востоке, которые говорят, что эти так называемые бомжи, о которых вы говорите, так называемые мобилизованные, те же зэки, их называют реально «бедолагами». <…> Вам не жалко их?

— Нет, если в бою, то точно нет. Я вам скажу, что между подразделениями есть даже какие-то такие, как в спорте, желания уничтожить как можно больше врага, чтобы иметь больший результат, чем соседи. Поэтому жалости нет, они пришли на нашу землю воевать, убивать, за какие-то деньги, за свободу, за какие-то свои блага, не уважая наше государство, вторглись, влезли сюда. Путь у них один. Как и командующий наш сказал, и, я думаю, мы сами так же думаем, как и наш командующий.

— Мы всегда говорим о том, что у россиян уже почти 100 тысяч подтвержденных потерь, приближаемся к этой цифре 100, но она точно будет. Многие военные говорят, что это лишь подтвержденные верифицированные потери врага. А как подтверждаются утраты неприятеля?

— Я раньше сам так, скажу честно, подвергал сомнению, неужели так можно большое количество солдат убитыми или ранеными потерять за день, если писали убитыми. После тех боев, как приехали эти ЧВК, когда мы уничтожали просто 30−40 человек в день на маленьком участке земли, около одной посадки, и через несколько часов туда приходило снова какое-то подразделение.

Это просто постоянно, один за другим, то я уже стал понимать, что если в масштабах этой войны так всюду, как у нас, то, конечно, это правда. А как подтверждают? Я думаю, что есть способы видеофиксации и они подаются в штаб, если есть возможность снимать врага, который уничтожен, то это засчитывается, это из того, что я видел.

— Вы говорите, привозят сразу новую партию взамен той, которая была утилизирована. А как часто это происходит, сколько таких партий может быть в день?

— Я не знаю, это уже их дела, сколько уничтожим, столько и привозят, наверное. Это, опять же, чисто мое мнение. Из общения с одним сдавшимся в плен солдатом — он говорил, что их просто привезли, закрыли в каком-то ангаре на заводе, потом поделили на группы. Боеприпасы у них забирали на ночь, с утра снова давали, это скорее всего связано с тем, что там наркомания и алкоголизм, чтобы они не постреляли друг друга.

Перед боем им дали боеприпасы, увезли, дали БК и просто поставили боевую задачу. Как-то они так и живут. Сколько их привозят — они, пожалуй, и сами конкретно не знают. Я же говорю, их такой интересный фактор успеха, что они просто не знают судьбу того или иного штурмового подразделения, которое вчера или сегодня утром было уничтожено на одной и той же посадке. А их уже запускают, и они думают, что они там побеждают.

— Вы имеете в виду, что они в полном неведении.

— Да, они, грубо говоря, идут и не знают судьбу других уничтоженных подразделений. Потому что если бы это были масштабы взвода, рота, взвода может еще и был, после того они еще раздробились на меньшие группы. Как подразделения, как штурмовая рота, то после 30−40% потерь, я думаю, они бы в бой без этих людей сюда больше не отправили, никто бы не пошел. А поскольку они не знают, что произошло с их коллегами за день до того, они как раз и идут.

— Насколько велики наши потери, что вы можете сказать по этому поводу?

— Я вам не могу конкретно сказать…

— Я не говорю о цифрах.

— Они есть, трагизм этой войны, как сказал наш командующий в обращении к Вооруженным силам 6 декабря, я посмотрел, что у нас гибнут лучшие. Для меня это личная трагедия. Потому что, как правило, все мои погибшие побратимы — это были лучшие. Лучшие из лучших военнослужащих и патриотов. Мы их не забываем и держим строй, за каждого мстим столько, сколько можем.

Они есть, конечно, гибнут солдаты, где-то на каком-то участке больше, на каком-то участке меньше. Здесь же не в цифрах дело, а в том, что сам факт есть. Для нас каждый военнослужащий, отдавший жизнь за Украину, важен, понимаете? И это трагедия для любого командира — потерять своих солдат. Потому здесь такое, если даже один погиб, уже проблема.