Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
Айдер Муждабаев
Пять заповедей церкви здравого смысла
Петр Олещук
Как усилить эффект от автокефалии
Богдан Яременко
О новых схемах "евробляхеров"

Для Путина это будет катастрофа: Аваков о возможной наземной агрессии России против Украины

Сегодня, 15:17
86
Цей матеріал також доступний українською

Аваков заверил, что сейчас Украина готова к подобным вызовам

Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае наземной агрессии РФ в условиях военного положения в Украине для кремлевского режима это станет "катастрофой".

Об этом он сказал во время посещения Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России… Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - заверил глава МВД.

При этом он выразил надежду, что армия РФ не пойдет на наземную операцию и военное положение в Украине завершится еще к началу 2019 года.

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории", - добавил он.

Теги:   Арсен Аваков Военное положение Российская агрессия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Вчера, 18:44

article_img
Об Объединительном соборе, Путине и Медведчуке: главное с пресс-конференции Порошенко

Последние новости

LOL

Сегодня, 15:22

Обменять Медведчука на пленных. Как Садовой собирает подписчиков в Facebook
Политика

Сегодня, 15:17

Для Путина это будет катастрофа: Аваков о возможной наземной агрессии России против Украины
Финансы

Сегодня, 15:15

Первый пул залоговых кредитов Нацбанка ушёл с молотка — мнение эксперта

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
5988
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
5492
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
5485
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
15341
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
10485
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8519
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29033
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25145
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20731

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться