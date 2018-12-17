Для Путина это будет катастрофа: Аваков о возможной наземной агрессии России против Украины Сегодня, 15:17 86 Цей матеріал також доступний українською Аваков заверил, что сейчас Украина готова к подобным вызовам Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае наземной агрессии РФ в условиях военного положения в Украине для кремлевского режима это станет "катастрофой".

Об этом он сказал во время посещения Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России… Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - заверил глава МВД.

При этом он выразил надежду, что армия РФ не пойдет на наземную операцию и военное положение в Украине завершится еще к началу 2019 года.

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории", - добавил он.