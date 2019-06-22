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Директора НАБУ Сытника вызвали в полицию — СМИ

22 июня, 15:36
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Директора НАБУ Сытника вызвали в полицию — СМИ - фото

Flickr / The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника пригласили в полицию на разговор о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на соответствующий документ.

«В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины „О предотвращении коррупции“. В частности, в части ограничения относительно получения подарков», — говорится в документе.

Во время разговора в полиции Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.

Теги:   Полиция Артем Сытник НАБУ

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