Директора НАБУ Сытника вызвали в полицию — СМИ 22 июня, 15:36 2223 Цей матеріал також доступний українською Flickr / The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник Flickr / The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника пригласили в полицию на разговор о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на соответствующий документ.

«В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины „О предотвращении коррупции“. В частности, в части ограничения относительно получения подарков», — говорится в документе.

Во время разговора в полиции Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.