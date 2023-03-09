«Независимость — вызов для Кривоноса». НАБУ хотели сделать подконтрольным еще до появления Татарова — интервью с первым директором бюро Сытником 9 марта, 21:12 Эксклюзив NV Артем Сытник, первый директор НАБУ (Фото:Украинская школа политических студий/Ukrainian school of political studies)

Быть независимым и обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро — это наибольший вызов для новоназначенного директора — Семена Кривоноса, считает заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

Он первый директор НАБУ, возглавлял бюро в 2015–2022 годах. И, как говорит, ему трудно перечислить все попытки, методы и способы давления на него и институт под его руководством.

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Сытник уверяет, что задача сделать подконтрольным антикоррупционный институт стояла задолго до появления в Офисе президента Олега Татарова, которого называют куратором украинских силовых ведомств. Поэтому предполагает, что попытки взятия под контроль НАБУ будут, потому что не видит в стране готовности к наличию независимого антикоррупционного органа.

Как Кривонос сможет доказать, что действительно независим, куда делось коррупционное дело Татарова и какая сфера сейчас приоритетна для антикоррупционеров, Сытник рассказал в интервью Radio NV.

— Хочу поговорить с вами о конкурсе на должность главы НАБУ. Директором Национального антикоррупционного бюро стал Семен Кривонос, бывший глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Глядя на эти результаты, как вы его оцениваете, как бывший глава НАБУ?

— У меня нет таких полномочий оценивать результаты конкурса. Могу высказать свое мнение о том, что мы сегодня имеем.

Первое и, пожалуй, самое главное: я всегда разделял этап проведения конкурса и осуществление полномочий. К любому конкурсу можно высказать некоторые претензии, обсудить, подискутировать.

Но сегодня мы имеем избранного человека, который назначен директором антикоррупционного бюро, конкурс проводился комиссией, где решающий голос имели международные эксперты. За этот пункт закона была очень большая борьба в парламенте, когда рассматривался закон о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины именно в части международных экспертов и предоставлении им решающего голоса при принятии решений.

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Конкурс был проведен многоэтапный, кандидаты были оценены с разных сторон: знание законодательства, интеллектуальные способности, проверка добропорядочности. Затем они очень долго объясняли свою компетентность, позволяющую им стать директором антикоррупционного бюро.

Я не буду давать оценку вышедшим в финал кандидатам. Могу сказать только то, что сейчас мы видим завершение первого этапа — назначение лица директором антикоррупционного бюро.

Если почитать средства массовой информации, сейчас много дискуссий о результатах победителя. Но могу сказать, что это те вызовы, которые я в свое время проходил, когда был первые дни в должности директора антикоррупционного бюро. Тоже были дискуссии, насколько я смогу этот орган создать и сделать его независимым от всех ветвей власти, любой политической силы, конкретных политиков или должностных лиц.

Сейчас перед новым руководителем стоит задача реализовать себя на этом посту и показать обществу свои действительные намерения, снять, возможно, спекуляции по его зависимости от кого-то или от чего-то, от какой-либо политической силы или конкретных должностных лиц. Ответ на этот вопрос, по моему мнению, мы получим в ближайшее время.

— Эксперты говорят, что нужно посмотреть, кого будет назначать Кривонос и какой будет его деятельность. Они отмечают, что где-то через 100 дней можно будет сделать какие-то выводы относительно Кривоноса на этом посту. Но также мы понимаем, что, пожалуй, не только интеллектуальные способности имеют важное значение для такой должности, но и то, чтобы человек не был зависим от власти. Власть не должна иметь рычагов против такого человека. Не считаете ли вы угрожающим то, что Кривонос имеет отношение к заместителю главы Офиса президента Алексею Кулебе? Его жена с ним работала. Может ли это быть проблемой?