Директор Института нацпамяти не поддерживает возвращение Бандере звания Героя Украины Сегодня, 11:27 128 Цей матеріал також доступний українською Вятрович не поддерживает идею возвращения Бандере звание Героя Украины

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович скептически относится к идее вернуть звание Герой Украины Степану Бандере.

В эфире телеканала Прямой Вятрович предложил ввести награду "имени Степана Бандеры" и "вручать тем, кто защищает сейчас Украина".

"Звание героя - это исключительно компетенция президента Украины. То есть именно президент Украины предоставляет такое звание. Второе - возможно лишить Савченко или кого-то другого звания Героя Украины. Насколько я знаю, законодательство не предусматривает такой процедуры. Поэтому у нас среди героев Украины есть "красные директора", люди, которые голосовали за законы 16 января, люди, которые сейчас поддерживают "ЛНР" и "ДНР", и так далее", - сказал он.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов ВР предложила обратиться к президенту Петра Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Напомним, в январе 2010 года Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ. 23 июня 2010 года это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда. В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.