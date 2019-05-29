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Директор ГБР уволил четырех руководителей, один из них назвал решение незаконным

Вчера, 12:59
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Директор ГБР уволил четырех руководителей, один из них назвал решение незаконным - фото

НВ

Труба подписал указы об увольнении чиновников

Директор Госбюро расследований Роман Труба подписал приказы об увольнении четырех руководителей ведомства.

Соответствующие указы опубликовала представитель пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

Уволены руководитель территориального правления в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель Второго управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководитель Финансового управления Денис Луцик и руководитель Управления обеспечения деятельности Василий Титарчук.

В приказах отмечается, что все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Один из уволенных Владимир Тимошко назвал такое решение незаконным.

"Директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 года я буду уволен с должности на основании "несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности". Никаких обоснованных оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству", - написал он в своем Facebook.

Напомним, 27 ноября 2018 года полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в семи территориальных управлениях.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.

Теги:   Увольнение Государственное бюро расследований

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