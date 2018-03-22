Дилемма для Рады: не признавать выборы Путина вообще или только в Крыму

Украина и международное сообщество осудили выборы Путина в оккупированном Крыму. Следующий шаг - за Радой

Не признавать нелегитимными выборы президента Российской Федерации рекомендует Верховной Раде Министерство иностранных дел Украины.

Зато в ведомстве считают наиболее приемлемой реакцией Рады на выборы президента РФ заявление о непризнании их на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны Российской Федераций МИД Марко Шевченко отметил, что непризнание выборов российского президента негативно скажется на возможностях Министерства защищать украинских граждан в России. В частности, незаконно осужденных.

В парламенте зарегистрировали проект постановления о выборах российского президента. Документ под номером 8168 предлагает признать незаконным проведение голосования на полуострове.

Один из авторов проекта, народный депутат Владимир Арьев (БПП), заметил, что поддерживает позицию МИД, поскольку полное непризнание выборов в России скажется на переговорах в нормандском формате:

В начале недели Народный фронт зарегистрировал еще одно постановление, в котором говорится о полном непризнании выборов российского президента.

Должна быть единая позиция и единственный документ от двух фракций, заявила в комментарии Радио НВ представитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры по созданию совместного документа, который разрабатывается на основе реакции международного сообщества на российские выборы и при участии крымскотатарского сообщества. Гопко заявила, что пока не готова озвучить финальную позицию, но спрогнозировала, что обновленный проект могут обнародовать уже завтра.

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Даже если украинский парламент не признает российские выборы в целом, это не будет иметь существенных политических последствий - такое мнение в интервью НВ выразил международный обозреватель Андрей Бузаров. Он отметил, что гораздо важнее то, какой будет реакция на эти выборы президента Украины. Однако эксперт прогнозирует, что Порошенко выберет позицию нейтралитета для того, чтобы не разрывать полностью отношения с Российской Федерацией.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,65% голосов.