Диктатор Путин заявил, что признал «независимость Херсонской и Запорожской областей» 30 сентября, 00:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

Об этом сообщили российские пропагандисты.

В своих «указах» диктатор пишет о «праве на самоопределение народов», имея в виду пародию на референдумы, которые были проведены в данных областях. При этом, российские оккупанты полностью не контролируют ни Запорожскую, ни Херсонскую, ни Луганскую, ни Донецкую области.



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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.