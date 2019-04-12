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Диалектика, бифуркация, почкование. Глава фракции Самопомочи пытается описать ее раскол научными терминами

Сегодня, 14:01
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Диалектика, бифуркация, почкование. Глава фракции Самопомочи пытается описать ее раскол научными терминами - фото

Об'єднання Самопоміч via Facebook

Олег Березюк, глава парламентской фракции Самопомич

Глава парламентской фракции Самопомич Олег Березюк в ответ на вопрос о расколе в партии предложил смотреть на ситуацию шире - в рамках всей Украины - и охарактеризовал ситуацию рядом научных терминов.

"Надо спросить еще шире - что происходит в Украине? В Украине наконец происходит природа вещей, диалектика. Действительно, возможно, мы с вами находимся на точке почкования, бифуркации", - сказал он в интервью Радио НВ.

По словам Березюка, уход народного депутата Егора Соболева из партии является "естественным", и политическая сила вместе с фракцией "очень хорошо" поняли мотивацию нардепа.

"Естественно пришло время, когда одни говорят: "Да, мы имеем общие ценности, но мы имеем и инструменты, которые мы исповедуем, как дойти до этих целей. И Егор сделал очень естественный шаг, политическая сила и фракция это очень хорошо поняли", - отметил он.

Напомним, 10 апреля народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии Самопомич.

В то же время Соболев отметил, что выходит из партии, но не покидает фракцию Самопомич.

По его словам, он не будет баллотироваться с этой партией на следующие парламентские выборы в связи с идеологическими расхождениями с руководством Самопомочи.

Ранее СМИ сообщали, что кроме Соболева и Семенченко Самопомич покинут Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко, Александр Данченко и Алексей Скрипник. 

Теги:   Семен Семенченко Егор Соболев Радио НВ Олег Березюк Самопоміч Партия Самопомич

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