Действующий парламент может отменить мажоритарную систему выборов — Сюмар 20 мая, 12:31 1363 Цей матеріал також доступний українською Радіо Свобода Виктория Сюмар Радіо Свобода

Замглавы фракции Народный фронт Виктория Сюмар прогнозирует, что депутаты верховной Рады VIII созыва смогут изменить избирательное законодательство в части модели парламентских выборов.

По словам Сюмар, текущий созыв парламента будет работать до обретения полномочий народных депутатов Украины следующего созыва.

«Верховная Рада полномочна до принятия присяги депутатами следующей Верховной Рады 9-го созыва… Что-то может приниматься — это очевидно. Сейчас могут идти разговоры об изменении избирательного законодательства», — цитирует Сюмар Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что избирательное законодательство не стоит менять менее чем за полгода до выборов.

«Но мы увидели, что политическая целесообразность берет вверх. Сейчас многие вещи будут предметом политических договоренностей, в том числе и избирательная модель. В первую очередь речь может идти об отмене мажоритарки и о чистой пропорциональной системе», — заявила депутат.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.