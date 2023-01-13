Какие санкции применили к Новинскому и владыке Павлу — отвечает Данилов 13 января, 20:47 Вадим Новинский и владыка Павел (Лебедь) (Фото:Вадим Новинский via Facebook, Lavra.ua)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV ответил на вопрос о том, какие санкции были применены к экс-нардепу Вадиму Новинскому и владыке Павлу (настоящее имя Петр Лебедь).



«Там есть определенная процедура, если это касается банковских активов, то этим занимаются банки, если речь идет о других активах, этим занимаются другие соответствующие учреждения, которые должны за этим следить. Они же не имеют права распоряжаться этими своими активами на время, на которое введены санкции. Они не могут их продать, они не могут передать их», — сказал Данилов в интервью NV.

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На вопрос о том, может ли наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел свободно покинуть Украину, секретарь СНБО ответил утвердительно.

«Я думаю, если он покинет пределы Украины – здесь не будет ни скорби, ни грусти, это будет его личный выбор. Ограничения выезда за границу нет», — сообщил он.

О введении санкций СНБО против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского стало известно 2 декабря.

По информации собеседника издания в команде президента, санкции были введены против еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Остальные детали не были раскрыты.

Новинский пообещал оспорить санкции в судах.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не церковное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что "эта группа активистов поет".

Священнику после этого запретили служить литургии и объявили о подозрении. Как пишет УП, суд отпустил его под личное обязательство.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».



1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

6 июля 2022 года Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении УПЦ [московского патриархата] и восстановлении разрушенных храмов». Рада досрочно прекратил его полномочия 8 июля. В апреле 2020 года Новинского рукоположил в сан диакона митрополит УПЦ МП Онуфрий.

